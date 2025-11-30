Футболистка сборной России Куропаткина поделилась впечатлениями от КНДР

Защитница сборной России Вероника Куропаткина поделилась впечатлениями от КНДР после товарищеского матча с национальной командой этой страны, который завершился со счётом 1:1.

«Из КНДР я увезу вкусную еду, впечатления от страны, которая мне понравилась, и классный опыт, который мотивирует расти дальше. Когда видишь вживую, что могут делать эти корейские девочки, то больше стимулов появляется. Потому что это не где-то там по телевизору в Лиге чемпионов показывают, а она делает это в двух метрах от тебя. И после первой игры, которую мы проиграли 2:5, были мысли, что я не смогу им противостоять. Сейчас же мы сыграли более жёстко, и они начали терять мяч. Начинаешь больше верить в светлое будущее – и своё, и команды. Надеюсь, что к следующему разу мы будем больше готовы и сможем создать больше голевых моментов», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.