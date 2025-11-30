Скидки
Главная Футбол Новости

«Леванте» уволил тренера Хулиана Калеро, клуб находится на 19-м месте в Ла Лиге

Комментарии

Испанский «Леванте» объявил об отставке Хулиана Калеро с поста главного тренера команды. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте клуба после решения совета директоров.

Расставание с Калеро произошло на следующий день после домашнего поражения «Леванте» от «Атлетика» со счётом 0:2. Клуб выразил благодарность 55-летнему специалисту за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Калеро возглавил «Леванте» летом 2023 года. Под его руководством красно-синие провели 58 матчей. За этот период команда одержала 25 побед, сыграла вничью 16 раз и потерпела 17 поражений.

«Леванте» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала девять очков за 14 матчей.

