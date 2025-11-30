Скидки
«Рома» — «Наполи»: Нерес вывел гостей вперёд на 36-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Рома» и «Наполи». Встреча проходит на стадионе «Олимпико» (Рим). В качестве главного арбитра матча выступает Давиде Масса (Империя). На данный момент счёт 1:0 в пользу неаполитанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Нерес – 36'    

На 36-й минуте Давид Нерес открыл счёт в этой игре и вывел неаполитанцев вперёд.

На данный момент «Рома» с 27 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Наполи» с 25 очками находится на четвёртой строчке.

В предыдущем туре римляне в гостях обыграли «Кремонезе» со счётом 3:1, а неаполитанцы дома с аналогичным счётом победили «Аталанту».

В следующем туре «джалоросси» 7 декабря на выезде встретятся с «Кальяри», «адзурри» в тот же день примут на своём поле «Ювентус».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
