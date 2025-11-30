Александр Мостовой: Кордоба однозначно лучший трансфер в истории «Краснодара»

Российский экс-футболист Александр Мостовой поздравил форварда Джона Кордобу, который стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Колумбийский нападающий забил 69-й гол за российскую команду в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:0).

«Кордоба однозначно лучший трансфер в истории «Краснодара». Можно покопаться и ещё кого-то вспомнить, но Джон сейчас на слуху: стал чемпионом России, уже который год показывает высокий уровень. Привилегия иметь такого игрока в команде. Поздравляю его с большим событием», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.