Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Кордоба однозначно лучший трансфер в истории «Краснодара»

Александр Мостовой: Кордоба однозначно лучший трансфер в истории «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Мостовой поздравил форварда Джона Кордобу, который стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Колумбийский нападающий забил 69-й гол за российскую команду в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

«Кордоба однозначно лучший трансфер в истории «Краснодара». Можно покопаться и ещё кого-то вспомнить, но Джон сейчас на слуху: стал чемпионом России, уже который год показывает высокий уровень. Привилегия иметь такого игрока в команде. Поздравляю его с большим событием», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Исторический рекордище Кордобы! А «Краснодар» снова унизил «Крылья» — забили пять! Видео
Исторический рекордище Кордобы! А «Краснодар» снова унизил «Крылья» — забили пять! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android