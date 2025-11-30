«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Густо, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао, Фернандес, Нету, Педро.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафьори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мерино, Мартинелли.

После 12 матчей чемпионата Англии команда Энцо Марески набрала 23 очка и занимает третье место. Подопечные Микеля Артеты заработали 29 очков и располагаются на первой строчке.

В следующем туре «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед» (3 декабря), а «Арсенал» — с «Брентфордом» (3 декабря).