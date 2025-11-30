Скидки
19:00 Мск
Челси – Арсенал: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ 2025/2026, 30 ноября

«Челси» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ-2025/2026
Сегодня, 30 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Густо, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао, Фернандес, Нету, Педро.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафьори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мерино, Мартинелли.

После 12 матчей чемпионата Англии команда Энцо Марески набрала 23 очка и занимает третье место. Подопечные Микеля Артеты заработали 29 очков и располагаются на первой строчке.

В следующем туре «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед» (3 декабря), а «Арсенал» — с «Брентфордом» (3 декабря).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
