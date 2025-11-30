«Словно гора с плеч упала». Игрок «Пари НН» Лесовой — о победе над «Акроном»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой высказался о победе своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:1). Футболист отметился в этой игре забитым мячом.

– Какие эмоции после победы?

– Чувствуется некоторое облегчение, словно гора с плеч упала. Давно не было побед, соскучились по ним. Надеюсь, что это станет переломным моментом для нас. И дальше будет только лучше.

– Приятно было забить в игре?

– Забивать всегда приятно – неважно, кому и какое количество мячей. В моменте с голом нужно было эпизод решать первым ударом. Но немного засуетился, потому что не ожидал, что один останусь перед воротами. Хорошо, что удалось в конце концов переправить мяч в сетку, — приводит слова Лесового официальный сайт нижегородского клуба.