Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Словно гора с плеч упала». Игрок «Пари НН» Лесовой — о победе над «Акроном»

«Словно гора с плеч упала». Игрок «Пари НН» Лесовой — о победе над «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Даниил Лесовой высказался о победе своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:1). Футболист отметился в этой игре забитым мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

– Какие эмоции после победы?
– Чувствуется некоторое облегчение, словно гора с плеч упала. Давно не было побед, соскучились по ним. Надеюсь, что это станет переломным моментом для нас. И дальше будет только лучше.

– Приятно было забить в игре?
– Забивать всегда приятно – неважно, кому и какое количество мячей. В моменте с голом нужно было эпизод решать первым ударом. Но немного засуетился, потому что не ожидал, что один останусь перед воротами. Хорошо, что удалось в конце концов переправить мяч в сетку, — приводит слова Лесового официальный сайт нижегородского клуба.

Материалы по теме
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео
Видео
Это не учебная тревога! «Пари НН» со Шпилевским победил в РПЛ впервые за 77 дней! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android