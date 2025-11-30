«Ростов» — «Локомотив»: Жерзино Ньямси забил гол на 77-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт 1:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник Жерзино Ньямси забил третий гол железнодорожников на 77-й минуте. Ранее, на третьей минуте, первый гол в матче забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. На 20-й минуте защитник «Ростова» Илья Вахания сравнял счёт. Нападающий Николай Комличенко вывел гостей вперёд на 41-й минуте, реализовав пенальти.

После 16 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 10-е место. Команда Михаила Галактионова заработала 31 очко и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Рубином» (6 декабря), а «Локомотив» — с «Сочи» (7 декабря).