Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

«Жирона» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречу обслужит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 11 очков и располагается на 18-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка после 14 проведённых игр.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» благодаря дублю Ольмо обыграла «Алавес» и возглавила таблицу Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android