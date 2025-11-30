«Жирона» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 14-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречу обслужит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 11 очков и располагается на 18-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка после 14 проведённых игр.