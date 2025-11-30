Скидки
Гринвуд — об амбициях «Марселя» в Лиге 1: надеюсь, что сможем бороться за первое место

Полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне французской Лиги 1.

«Благодаря тренеру и товарищам по команде я нахожусь в отличной форме. Чувствую себя хорошо и надеюсь улучшить свою игру, выиграть больше наград в этом сезоне. Роберто Де Дзерби? Он мозг команды, архитектор нашей игры. Он помогает мне лучше понимать футбол, совершенствоваться с каждым днём.

Мы подписали довольно много очень сильных игроков. Команда прибавила в определённых областях. Я чувствую, что в этом сезоне «Марсель» стал более сплочённой командой; все на одной волне, это видно. Мы вторые, и я надеюсь, что сможем продолжать бороться за первое место», — приводит слова Гринвуда Footmercato.

После 14 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидирует в турнире «ПСЖ», у которого 30 очков.

