Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо высказался перед матчем «Реала» с «Жироной» в Ла Лиге

Алонсо высказался перед матчем «Реала» с «Жироной» в Ла Лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался перед матчем 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Жироной». Встреча состоится сегодня, 30 ноября.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, как нам нужно играть в этом матче и что мы можем побеждать на выезде. Конечно, странно, когда так много выездных матчей подряд. Мы провели два матча Лиги чемпионов и Ла Лиги подряд на выезде, но нам нужна победа, чтобы набрать ещё три очка, если мы хотим остаться в лидерах. Это наша цель. Команда в порядке, некоторые игроки вернулись, и мы в лучшей форме», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

«Реал» набрал 32 очка в 13 матчах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 18-й строчке. У команды в активе 11 очков. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка после 14 сыгранных матчей.

Материалы по теме
Хаби Алонсо прокомментировал взаимодействие Мбаппе и Винисиуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android