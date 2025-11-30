Алонсо высказался перед матчем «Реала» с «Жироной» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался перед матчем 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Жироной». Встреча состоится сегодня, 30 ноября.

«Мы знаем, как нам нужно играть в этом матче и что мы можем побеждать на выезде. Конечно, странно, когда так много выездных матчей подряд. Мы провели два матча Лиги чемпионов и Ла Лиги подряд на выезде, но нам нужна победа, чтобы набрать ещё три очка, если мы хотим остаться в лидерах. Это наша цель. Команда в порядке, некоторые игроки вернулись, и мы в лучшей форме», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

«Реал» набрал 32 очка в 13 матчах чемпионата Испании и занимает второе место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 18-й строчке. У команды в активе 11 очков. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 34 очка после 14 сыгранных матчей.