«Гамбург» переиграл «Штутгарт» в 12-м туре Бундеслиги

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Гамбург» и «Штутгарт». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург). В качестве главного арбитра матча выступил Сёрен Шторкс (Фелен).

Роберт Глатцель вывел хозяев поля вперёд на 17-й минуте, Дениз Ундав сравнял счёт на 55-й минуте. У «горожан» на 82-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Александер Рёссинг-Лелесиит. Фабиу Виейра забил победный гол «Гамбурга» на 90+4-й минуте.

После этой игры «Гамбург» с 12 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Штутгарт» с 22 очками находится на шестом месте.

В следующем туре «горожане» 7 декабря примут на своём поле «Вердер», «швабы» 6 декабря дома сыграют с «Баварией».