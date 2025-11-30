Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гамбург — Штутгарт, результат матча 30 ноября 2025, счёт 2:1, 12-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Гамбург» переиграл «Штутгарт» в 12-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Гамбург» и «Штутгарт». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург). В качестве главного арбитра матча выступил Сёрен Шторкс (Фелен).

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Глатцель – 17'     1:1 Ундав – 54'     2:1 Виейра – 90+4'    
Удаления: Рёссинг-Лелесиит – 81' / нет

Роберт Глатцель вывел хозяев поля вперёд на 17-й минуте, Дениз Ундав сравнял счёт на 55-й минуте. У «горожан» на 82-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Александер Рёссинг-Лелесиит. Фабиу Виейра забил победный гол «Гамбурга» на 90+4-й минуте.

После этой игры «Гамбург» с 12 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Штутгарт» с 22 очками находится на шестом месте.

В следующем туре «горожане» 7 декабря примут на своём поле «Вердер», «швабы» 6 декабря дома сыграют с «Баварией».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
