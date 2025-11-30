Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Жоаозиньо поздравил Джона Кордобу со званием лучшего бомбардира в истории «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо поздравил нападающего Джона Кордобу со званием лучшего бомбардира в истории клуба.

«Джон Кордоба — один из лучших нападающих, которые играли за всю историю «Краснодара». Я очень рад, что он стал лучшим бомбардиром «Краснодара», ещё и обогнал меня по «гол+пас». Это очень здорово! Надеюсь, он продолжит забивать голы и отдавать передачи», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» (69) после того, как поразил ворота «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. По этому показателю 32-летний футболист опередил бывшего форварда «быков» Фёдора Смолова, отметившегося 68 голами.

