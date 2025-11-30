«Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью в 12-м туре Бундеслиги

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург». Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Арон Центер вывел гостей вперёд на 67-й минуте, Миши Батшуайи-Атунга на 90+6-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт.

После этой игры «Айнтрахт» с 21 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Вольфсбург» с девятью очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «орлы» 6 декабря на выезде встретятся с клубом «РБ Лейпциг», «волки» в тот же день примут на своём поле «Унион».