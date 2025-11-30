Скидки
Айнтрахт — Вольфсбург, результат матча 30 ноября 2025, счёт 1:1, 12-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью в 12-м туре Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Вольфсбург». Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Центер – 67'     1:1 Батшуайи-Атунга – 90+6'    

Арон Центер вывел гостей вперёд на 67-й минуте, Миши Батшуайи-Атунга на 90+6-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт.

После этой игры «Айнтрахт» с 21 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Вольфсбург» с девятью очками находится на 15-м месте.

В следующем туре «орлы» 6 декабря на выезде встретятся с клубом «РБ Лейпциг», «волки» в тот же день примут на своём поле «Унион».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Спортивный директор «Айнтрахта» высказался о будущем Марио Гётце
