«Краснодар» разгромил «Крылья» с общим счётом 11:0. Это второй результат в истории РПЛ

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев поля. Таким образом, «быки» разгромили самарский клуб с общим счётом 11:0 в нынешнем сезоне РПЛ. В первом круге подопечные Мурада Мусаева выиграли со счётом 6:0.
За всю историю чемпионата России был лишь один случай такой же или более крупной победы по итогам двух встреч в течение года: «Спартак» в сезоне-1998 разгромил «Тюмень» — 6:0 и 7:0. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).
