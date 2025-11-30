Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» разгромил «Крылья» с общим счётом 11:0. Это второй результат в истории РПЛ

«Краснодар» разгромил «Крылья» с общим счётом 11:0. Это второй результат в истории РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев поля. Таким образом, «быки» разгромили самарский клуб с общим счётом 11:0 в нынешнем сезоне РПЛ. В первом круге подопечные Мурада Мусаева выиграли со счётом 6:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

За всю историю чемпионата России был лишь один случай такой же или более крупной победы по итогам двух встреч в течение года: «Спартак» в сезоне-1998 разгромил «Тюмень» — 6:0 и 7:0. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 17 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с ЦСКА (7 декабря), а «Крылья Советов» — с «Балтикой» (7 декабря).

Материалы по теме
Исторический рекордище Кордобы! А «Краснодар» снова унизил «Крылья» — забили пять! Видео
Исторический рекордище Кордобы! А «Краснодар» снова унизил «Крылья» — забили пять! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android