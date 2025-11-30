Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Майнц, результат матча 30 ноября 2025, счёт 4:0, 12-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Фрайбург» разгромил «Майнц» в 12-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Майнц». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Шлагер (Нидербюль).

Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
4 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Кюблер – 12'     2:0 Грифо – 26'     3:0 Манзамби – 50'     4:0 Остерхаге – 90'    
Удаления: нет / Небель – 28'

Лукас Кюблер открыл счёт в этой игре на 12-й минуте, Винченцо Грифо удвоил преимущество команды на 26-й минуте. У гостей на 28-й минуте красную карточку получил Пауль Небель. Йохан Манзамби забил на 50-й минуте, а на 90-й минуте взятием ворот отметился Патрик Остерхаге.

После этой игры «Фрайбург» с 16 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Майнц» с шестью очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «орлы» 6 декабря на выезде встретятся с «Хайденхаймом», «карнавальники» 5 декабря примут на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android