«Фрайбург» разгромил «Майнц» в 12-м туре Бундеслиги

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Майнц». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Шлагер (Нидербюль).

Лукас Кюблер открыл счёт в этой игре на 12-й минуте, Винченцо Грифо удвоил преимущество команды на 26-й минуте. У гостей на 28-й минуте красную карточку получил Пауль Небель. Йохан Манзамби забил на 50-й минуте, а на 90-й минуте взятием ворот отметился Патрик Остерхаге.

После этой игры «Фрайбург» с 16 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Майнц» с шестью очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «орлы» 6 декабря на выезде встретятся с «Хайденхаймом», «карнавальники» 5 декабря примут на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.