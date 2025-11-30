Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ахмат» победил впервые с сентября, переиграв московское «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил нападающий «Динамо» Муми Нгамалё на 27-й минуте. Нападающий хозяев Георгий Мелкадзе сравнял счёт на 47-й минуте. На 84-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти, и тем самым установил окончательный счёт в матче.

После 17 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 20 очков и располагается на девятой строчке.

В следующем туре команде из Грозного предстоит сыграть с «Оренбургом» 5 декабря, а московское «Динамо» встретится со «Спартаком» 6 декабря.