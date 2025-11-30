Скидки
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Ливерпуль, результат матча 30 ноября 2025, счёт 0:2, 13-й тур АПЛ — 2025/2026

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в АПЛ, прервав серию поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуль». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу мерсисайдцев. Встреча состоялась на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 60'     0:2 Гакпо – 90+2'    
Удаления: Пакета – 84' / нет

Первый гол в матче забил Александер Исак. Шведский форвард отличился на 60-й минуте. В конце встречи полузащитник хозяев поля Лукас Пакета получил две жёлтые карточки за две минуты, после чего бразилец был удалён с поля. На 90+2-й минуте Коди Гакпо установил окончательный счёт в матче – 2:0.

Ранее «Ливерпуль» потерпел три поражения подряд во всех турнирах.

После этой игры «Ливерпуль» с 21 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 11 очками находится на 17-м месте.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
