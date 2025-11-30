Скидки
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 30 ноября 2025, счёт 0:2, 13-й тур АПЛ — 2025/2026

«Брайтон» победил «Ноттингем Форест» в матче 13-го тура АПЛ
Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу гостей. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Де Кёйпер – 45+1'     0:2 Цимас – 88'    

Первый гол в матче забил защитник гостей Максим Де Кёйпер. Бельгиец отличился в конце первого тайма, на 45+1-й минуте. Во втором тайме, на 88-й минуте, нападающий Стефанос Цимас закрепил победу «чаек».

После этой игры «Ноттингем Форест» с 12 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 22 очками находится на четвёртом месте.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
