«Брайтон» победил «Ноттингем Форест» в матче 13-го тура АПЛ

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ноттингем Форест» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу гостей. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

Первый гол в матче забил защитник гостей Максим Де Кёйпер. Бельгиец отличился в конце первого тайма, на 45+1-й минуте. Во втором тайме, на 88-й минуте, нападающий Стефанос Цимас закрепил победу «чаек».

После этой игры «Ноттингем Форест» с 12 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 22 очками находится на четвёртом месте.