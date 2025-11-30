«Астон Вилла» с минимальным счётом обыграла «Вулверхэмптон» в 13-м туре АПЛ

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

Единственный гол в матче забил полузащитник Бубакар Камара. Хавбек «Астон Виллы» отличился на 67-й минуте встречи.

После этой игры «Астон Вилла» с 24 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с двумя очками находится на последнем, 20-м месте.