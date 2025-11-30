Скидки
19:00 Мск
Футбол Новости

Астон Вилла — Вулверхэмптон, результат матча 30 ноября 2025, счёт 1:0, 13-й тур АПЛ — 2025/2026

«Астон Вилла» с минимальным счётом обыграла «Вулверхэмптон» в 13-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Камара – 67'    

Единственный гол в матче забил полузащитник Бубакар Камара. Хавбек «Астон Виллы» отличился на 67-й минуте встречи.

После этой игры «Астон Вилла» с 24 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с двумя очками находится на последнем, 20-м месте.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Гол Маунта позволил «Манчестер Юнайтед» одержать волевую победу над «Кристал Пэлас»
