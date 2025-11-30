Люк Шоу провёл 300-й матч за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу принял участие в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1). Эта игра стала 300-й для футболиста за «красных дьяволов», сообщает официальный сайт манкунианцев.

Футболист является воспитанником «Саутгемптона», с 2011 по 2014 год, он выступал за эту команду и на взрослом уровне. Цвета манкунианцев игрок защищает с 2014-го. Суммарно за это время Шоу забил четыре гола и отдал 30 голевых передач. Вместе с «Манчестер Юнайтед» англичанин становился обладателем Кубка лиги, Суперкубка Англии, а также победителем Лиги Европы. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Шоу составляет € 12 млн.