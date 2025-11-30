Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» обыграл «Ростов» в 17-м туре и поднялся на третью строчку таблицы РПЛ

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

На третьей минуте первый гол в матче забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. На 20-й минуте защитник «Ростова» Илья Вахания сравнял счёт. Нападающий Николай Комличенко вывел гостей вперёд на 41-й минуте, реализовав пенальти. Защитник Жерзино Ньямси забил третий гол железнодорожников на 77-й минуте. В конце встречи, на 90+2-й минуте, Алексей Миронов мог сократить отставание хозяев поля, но не реализовал 11-метровый удар.

После 17 матчей чемпионата России команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 10-е место. Команда Михаила Галактионова заработала 34 очка и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Рубином» (6 декабря), а «Локомотив» — с «Сочи» (7 декабря).