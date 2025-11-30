Скидки
Футбол

Игрок ЦСКА Круговой высказался о выходах Дивеева на позицию центрального нападающего

Комментарии

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением об игре своего одноклубника Игоря Дивеева, который тоже является защитником, на позиции нападающего.

— Что можете сказать о выходах Дивеева на позицию центрального нападающего?
— Это обычная ситуация. Плюс один высокий игрок в атаку. Играли по счёту, с «Динамо» Махачкала надо было отыгрываться, поэтому всё слава богу. В дерби со «Спартаком» мы тоже проигрывали. Игорь в концовке пошёл в атаку отыгрываться.

— Может, Дивееву стоит поиграть в нападении?
— В прошлом сезоне тоже отвечал на этот вопрос. Пускай Дивеев играет спокойно в обороне (улыбается), — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

