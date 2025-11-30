Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Многое будут решать нюансы». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Рубином»

«Многое будут решать нюансы». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Рубином»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Рубином» в рамках 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 30 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Луис Энрике хорошо принимает мячи, а у нас достаточно быстрая атакующая группа. Посмотрим, как мы справимся против тройки мощных центральных защитников. Сиве? Молодой игрок, который только адаптируется к нашему чемпионату. Это тот игрок, который цепляется за мячи, должен бежать в атаку так же, как Даку.

«Рубин» последние матчи немного видоизменил свою схему. Посмотрим, насколько мы сможем сыграть так, как планируем. Многое будут решать нюансы», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Ахмат» одержал долгожданную победу над «Динамо»! А «Зенит» принимает «Рубин»! LIVE
Live
«Ахмат» одержал долгожданную победу над «Динамо»! А «Зенит» принимает «Рубин»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android