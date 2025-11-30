Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Этого не может быть!» Мостовой — о матче «Балтика» — «Спартак»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» уступил калининградской «Балтике» со счётом 0:1. Подопечные Андрея Талалаева играли в меньшинстве с 30-й минуты встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Честно сказать, смотрел матч «Спартака» с «Балтикой» до удаления. Думал: слава богу, теперь «Спартак» точно должен выигрывать. До удаления была равная игра, но было видно, что «Спартак» выглядит поопаснее за счёт исполнителей. Потом мне нужно было уехать. Вернувшись домой, оставалось минут 10 до конца матча. Включаю матч — 1:0. Этого не может быть! Я сразу начал спрашивать, смотреть статистику. «Спартак» во всём лучше, но проигрывает 0:1. Оказывается, может. Дело случая.

«Балтику» нужно похвалить. Выиграть в меньшинстве — это огромного стоит. Самое сильное, что выиграли после удаления Талалаева. Очередной раз подтверждение, что нет разницы, кто стоит на бровке. Это для тех, кто любит медали вешать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 32 очка и занимает пятое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

