«Арсенал» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и нижнекамский «Нефтехимик». Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступила Вера Опейкина из Сочи. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

Тульский «Арсенал» занимает 10-е место в Первой лиге с 28 очками после 21 проведённой встречи. «Нефтехимик» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, у команды так же 28 очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе клуба 45 очков. В топ-4 также входят екатеринбургский «Урал» (41 очко), московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).