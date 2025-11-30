Скидки
Арсенал Тула — Нефтехимик, результат матча 30 ноября 2025, счет 0:0, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Арсенал» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 21-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и нижнекамский «Нефтехимик». Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступила Вера Опейкина из Сочи. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

Тульский «Арсенал» занимает 10-е место в Первой лиге с 28 очками после 21 проведённой встречи. «Нефтехимик» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, у команды так же 28 очков. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе клуба 45 очков. В топ-4 также входят екатеринбургский «Урал» (41 очко), московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
