19:00 Мск
Футбол Новости

Спартак Кострома — Торпедо, результат матча 30 ноября 2025, счет 0:1, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Спартак» в матче 21-го тура Первой лиги и покинуло зону вылета
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались костромской «Спартак» и московское «Торпедо». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Юшин – 53'    
Удаления: Супранович – 90+6' / нет

Единственный мяч в этой игре забил нападающий гостей Александр Юшин на 53-й минуте.

Костромской «Спартак» занимает четвёртое место в Первой лиге с 34 очками после 21 встречи. «Торпедо» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, у команды 21 очко. Лидирует в чемпионате воронежский «Факел», в активе клуба 45 очков. В топ-4 также входят екатеринбургский «Урал» (41 очко) и московская «Родина» (35).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
«Арсенал» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче 21-го тура Первой лиги
