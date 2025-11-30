Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Геннадий Орлов — о Романове в «Спартаке»: царская фамилия, это же многое значит!

Геннадий Орлов — о Романове в «Спартаке»: царская фамилия, это же многое значит!
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно перспектив исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова в московском клубе.

— «Спартаку» надо решить, кто будет главным тренером. Это важная проблема.

— Верите, что Романов может остаться?
— Если они будут побеждать и играть с таким настроем, как это было, почему нет? Семаку же доверили «Зенит» — и шесть раз подряд чемпионы!

— Но у Семака была «Уфа».
— «Уфа» хорошая — шестое место. Но «Уфа», которая неизвестно где и как сейчас, но она играла в европейском турнире! Это большой успех был. Правда, там Гончаренко оставил ему команду. Семак подобрал команду после него, костяк был. Но сейчас интересный чемпионат, четыре команды так бьются. «Спартак» должен подойти. Если Романову это удастся — буду рад за него. Слушайте, царская фамилия! Это же многое значит! От фамилии много зависит. Надо соответствовать своей фамилии — это говорю я, Орлов (смеётся)! — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

