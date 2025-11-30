«Ахмат» одержал победу в РПЛ впервые за семь матчей

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

«Ахмат» одержал победу в РПЛ впервые за семь матчей, команда Станислава Черчесова не выигрывала в чемпионате России с сентября. За этот период грозненский клуб проиграл «Краснодару» (0:2), «Сочи» (2:4), «Балтике» (0:2), «Спартаку» (1:2) и «Рубину» (0:1), а также сыграл вничью с «Динамо» в первом круге со счётом 2:2.

После 17 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 20 очков и располагается на девятой строчке.