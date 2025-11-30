Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Тяжело, но очень важная победа». Баринов — о матче «Локомотива» с «Ростовом»

Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался после победы своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 3'     1:1 Вахания – 20'     1:2 Комличенко – 41'     1:3 Ньямси – 77'    

«Отрезками доволен игрой, могли лучше. Тяжело, но очень важная победа, двигаемся дальше. Думаю, что нам удалось обыграть «Ростов» за счёт желания», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России команда Михаила Галактионова заработала 34 очка и располагается на третьей строчке. Команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 10-е место.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Рубином» (6 декабря), а «Локомотив» — с «Сочи» (7 декабря).

