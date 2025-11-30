«Тяжело, но очень важная победа». Баринов — о матче «Локомотива» с «Ростовом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался после победы своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над «Ростовом» со счётом 3:1.

«Отрезками доволен игрой, могли лучше. Тяжело, но очень важная победа, двигаемся дальше. Думаю, что нам удалось обыграть «Ростов» за счёт желания», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

После 17 матчей чемпионата России команда Михаила Галактионова заработала 34 очка и располагается на третьей строчке. Команда Джонатана Альбы набрала 18 очков и занимает 10-е место.

В следующем туре «Ростов» встретится с «Рубином» (6 декабря), а «Локомотив» — с «Сочи» (7 декабря).