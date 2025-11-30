Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоялись четыре матча 21-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Результаты матчей Первой лиги 30 ноября:

«Енисей» — «Ротор» — 0:0;

«Спартак» Кс — «Торпедо» — 0:1;

«Арсенал» Т — «Нефтехимик» — 0:0;

«Факел» — «Челябинск» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41 очко). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир Российской Премьер-Лиге находятся «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (12), «Сокол» (16) и «Уфа» (20).