Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим высказался о победе над «Кристал Пэлас» в 13-м туре АПЛ

Тренер «МЮ» Аморим высказался о победе над «Кристал Пэлас» в 13-м туре АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий касательно победы своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36'     1:1 Зиркзее – 54'     1:2 Маунт – 63'    

— Рубен, поздравляем с победой! Сказали ли вы что-то в перерыве, чтобы изменить ход матча?
— Нет, мы просто хотели, чтобы все наши футболисты поняли игру. В последние 10 минут первого тайма я чувствовал, что сопернику тяжело и что во втором тайме у него будут трудности. У нас было такое ощущение, и нам нужно было что-то сделать, чтобы изменить стиль нашей игры. Мы старались поменять некоторые мелочи в работе на поле — интенсивность и качество взаимодействия, особенно это касалось Джошуа Зиркзее — он ощутимо улучшил нашу игру, — приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».

Люк Шоу провёл 300-й матч за «Манчестер Юнайтед»
