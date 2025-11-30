Бруну Фернандеш обошёл Скоулза по голевым передачам за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две голевые передачи в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» и обеспечил победу «красным дьяволам». Тем самым португальский хавбек сделал 56 ассистов и обошёл бывшего игрока «МЮ» Пола Скоулза по их количеству в АПЛ. У англичанина 55 результативных передач. Об этом сообщает аккаунт Opta Sports в соцсети X.

Больше голевых пасов за «красных дьяволов» в чемпионате Англии отдали только Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93) и Дэвид Бекхэм (80).

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за € 60 млн. Игрок становился обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка лиги (2023).