Бруну Фернандеш обошёл Скоулза по голевым передачам за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал две голевые передачи в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» и обеспечил победу «красным дьяволам». Тем самым португальский хавбек сделал 56 ассистов и обошёл бывшего игрока «МЮ» Пола Скоулза по их количеству в АПЛ. У англичанина 55 результативных передач. Об этом сообщает аккаунт Opta Sports в соцсети X.
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36' 1:1 Зиркзее – 54' 1:2 Маунт – 63'
Больше голевых пасов за «красных дьяволов» в чемпионате Англии отдали только Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93) и Дэвид Бекхэм (80).
Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за € 60 млн. Игрок становился обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка лиги (2023).
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:09
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:45
-
19:28
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
19:06
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:43
-
18:36
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:23