Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Не считаю, что результат по игре». Гусев прокомментировал поражение «Динамо» от «Ахмата»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Ахмата» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26'     1:1 Мелкадзе – 47'     2:1 Ндонг – 84'    

«Спасибо ребятам, они играли неплохо, но не использовали свои моменты, которые должны были использовать. В остальном у меня претензий к ним нет. Ключевым фактором стал пенальти. Леон – наш воспитанник, молодой парень, и он ещё будет делать ошибки. В целом он хорошо отыграл, молодец. Надо его поддержать, у него хорошее будущее. То, что мяч попал ему в руку, это издержки молодости.

Чуть-чуть не вошли во второй тайм, пропустили необязательный гол, потом владели преимуществом, создавали моменты, но не использовали их. Я не считаю, что результат по игре. У нас было больше моментов, но побеждает тот, кто их использует», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

После 17 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 20 очков и располагается на девятой строчке.

