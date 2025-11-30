Тренер «МЮ» Аморим ответил, каким образом его команда отыгралась в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об особенностях игры команды в атаке в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1). Специалист рассказал, каким образом манкунианцы смогли добыть победу в этой встрече.

— Во втором тайме было видно, что нападающие Джошуа Зиркзее и Брайан Мбемо играли немного ближе друг к другу. Именно это вы хотели изменить после перерыва?

— Я не просил Брайана играть поближе к Джошу, но я донёс до игроков, что необходимо действовать активнее. Если ты активен, то чаще оказываешься в нужном месте и чаще находишься рядом с мячом. Думаю, вся команда так и делала. Но нужно было также понять, что и наш соперник устал во втором тайме. Когда ты повышаешь интенсивность игры, а оппонент устаёт и сразу же пропускает гол, то понимаешь, что игра находится под твоим контролем, — приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».