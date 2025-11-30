Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
Факел — Челябинск, результат матча 30 ноября 2025, счет 2:0, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» обыграл «Челябинск» в матче 21-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и «Челябинск». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Пуси – 36'     2:0 Уридия – 90+4'    

Первый мяч в этой игре забил нападающий хозяев Белайди Пуси на 36-й минуте. В добавленное ко второму тайму время нападающий «Факела» Мераби Уридия забил второй мяч и установил окончательный счёт в этой встрече — 2:0.

Воронежский «Факел» возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге с 48 очками после 21 встречи. «Челябинск» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, у команды 32 очка. В топ-4 также входят екатеринбургский «Урал» (41 очко), московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
