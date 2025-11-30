Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 30 ноября, состоялись четыре матча в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 17-го тура РПЛ на 30 ноября:

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 5:0;

«Ростов» — «Локомотив» — 1:3;

«Ахмат» — «Динамо» Москва — 2:1;

«Зенит» — «Рубин» — 0:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (8), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).