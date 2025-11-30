Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом» в 17-м туре РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по итогам матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

— В чём сегодня «Локомотив» превзошёл соперника?

— Мы ожидали очень тяжёлого матча. Знали, что дома, при своих болельщиках «Ростов» действует в фазе атаки агрессивно, организованно, идёт вперёд большими силами, делает ставку на вертикальный футбол с большим количеством единоборств. Нацеливали нашу команду на такой характер встречи. И сегодня организация нашей игры и дисциплина были на очень хорошем уровне.

Да, на отдельных отрезках игра может быть лучше или хуже, в отдельных моментах мы позволяем сопернику возвращаться в игру. Но если брать матч в целом, то в единоборствах, то есть в том, чем славен соперник, мы действовали хорошо. И это стало одним из ключевых факторов победы. Кроме того, мы создавали голевые моменты, забили и надёжно сыграли в обороне. А ещё одержать эту важнейшую победу помогла блестящая игра Митрюшкина, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

После 17 матчей чемпионата России команда Михаила Галактионова заработала 34 очка и располагается на третьей строчке.