«Только надо не впадать в эйфорию». Черчесов — после победы «Ахмата» над «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над московским «Динамо» со счётом 2:1.

«Мы готовились к непростому матчу. Увидели на поле то, к чему готовились. Наша команда играет в неплохой футбол, но индивидуальные ошибки нам мешали заработать очки. Сегодня был сложный матч. Поздравил ребят с нерядовой победой.

Турнир продолжается, нам пока радоваться нечему. Хуже эта победа нас точно не сделает, но эмоциями надо воспользоваться. Нам только надо не впадать в эйфорию», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

После 17 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Московское «Динамо» заработало 20 очков и располагается на девятой строчке.