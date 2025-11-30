«Челси» — «Арсенал»: «синие» в меньшинстве вышли вперёд благодаря голу Чалобы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Трево Чалоба на 48-й минуте. Ранее, на 38-й минуте, полузащитник хозяев поля Мойсес Кайседо получил красную карточку за фол на Микеле Мерино.

На данный момент команда Энцо Марески набрала 23 очка и занимает четвёртое место в чемпионате Англии. Подопечные Микеля Артеты заработали 29 очков и располагаются на первой строчке.

В следующем туре «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед» (3 декабря), а «Арсенал» — с «Брентфордом» (3 декабря).