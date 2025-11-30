«Бетис» победил «Севилью» в 14-м туре Ла Лиги, матч прерывался из-за поведения болельщиков

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Бетиса» Пабло Форнальс на 54-й минуте. На 69-й минуте Серхи Альтмира удвоил преимущество гостей. В оставшееся время счёт не изменился.

В концовке матча болельщики забросали поле посторонними предметами. Арбитр отправил команды в раздевалки. Судейская бригада также ушла с поля. Спустя некоторое время матч был возобновлён.

После 14 матчей чемпионата Испании «Севилья» набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Бетис» заработал 24 очка и располагается на пятой строчке.