Главная Футбол Новости

Севилья — Бетис, результат матча 30 ноября 2025, счёт 0:2, 14-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Бетис» победил «Севилью» в 14-м туре Ла Лиги, матч прерывался из-за поведения болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Форнальс – 54'     0:2 Альтмира – 69'    
Удаления: Ромеро – 84' / нет

Первый мяч в игре забил полузащитник «Бетиса» Пабло Форнальс на 54-й минуте. На 69-й минуте Серхи Альтмира удвоил преимущество гостей. В оставшееся время счёт не изменился.

В концовке матча болельщики забросали поле посторонними предметами. Арбитр отправил команды в раздевалки. Судейская бригада также ушла с поля. Спустя некоторое время матч был возобновлён.

После 14 матчей чемпионата Испании «Севилья» набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Бетис» заработал 24 очка и располагается на пятой строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Вильярреал» победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 77-й минуте
