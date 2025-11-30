Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии – 2025/2026 по футболу: результаты 13-го тура, календарь, таблица

Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 30 ноября, завершился 13-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 13-го тура АПЛ

Суббота, 29 ноября:

«Сандерленд» – «Борнмут» – 3:2;
«Манчестер Сити» – «Лидс Юнайтед» – 3:2;
«Брентфорд» – «Бёрнли» – 3:1;
«Эвертон» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:4;
«Тоттенхэм» – «Фулхэм» – 1:2.

Воскресенье, 30 ноября:

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2;
«Ноттингем Форест» – «Брайтон энд Хоув Альбион» – 0:2;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:2;
«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 1:0;
«Челси» – «Арсенал» – 1:1.

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 30 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (25). Тройку лидеров замыкает «Челси» (24).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android