Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 30 ноября, завершился 13-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 13-го тура АПЛ
Суббота, 29 ноября:
«Сандерленд» – «Борнмут» – 3:2;
«Манчестер Сити» – «Лидс Юнайтед» – 3:2;
«Брентфорд» – «Бёрнли» – 3:1;
«Эвертон» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:4;
«Тоттенхэм» – «Фулхэм» – 1:2.
Воскресенье, 30 ноября:
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2;
«Ноттингем Форест» – «Брайтон энд Хоув Альбион» – 0:2;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:2;
«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 1:0;
«Челси» – «Арсенал» – 1:1.
Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 30 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (25). Тройку лидеров замыкает «Челси» (24).