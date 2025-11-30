Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поражения можно было избежать». Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер — о матче с «МЮ»

«Поражения можно было избежать». Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер — о матче с «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36'     1:1 Зиркзее – 54'     1:2 Маунт – 63'    

«В первом тайме наша команда играла замечательно. Мы заслуживали преимущества к перерыву. Я разочарован из-за двух пропущенных со стандартов мячей. Последние три гола мы и пропустили таким образом. Этого поражения можно было избежать, однако нам придётся это принять. Это непросто, но такова реальность. Если бы мы сыграли всухую, то довели бы матч до победы. Не припомню, чтобы наш соперник создавал опасные моменты непосредственно с игры, но всё решили стандарты. Именно благодаря этому они и победили, что делает нашу ситуацию по-настоящему досадной.

Но мы по-прежнему на неплохих позициях [в лиге]. Нужно сохранять позитивный настрой, действовать как команда и готовиться к следующей игре в среду [с «Бёрнли» в АПЛ]. Игроки отдают все силы, сегодня в компенсированное время было видно, что футболисты устали, силы были на исходе.

Болельщики нам оказали невероятную поддержку, за несколько матчей мы смогли улучшить своё положение, но сегодня не получилось. Обещаю, что мы приложим все силы ради победы в следующем матче», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер «МЮ» Аморим ответил, каким образом его команда отыгралась в матче с «Кристал Пэлас»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android