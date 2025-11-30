«Поражения можно было избежать». Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер — о матче с «МЮ»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«В первом тайме наша команда играла замечательно. Мы заслуживали преимущества к перерыву. Я разочарован из-за двух пропущенных со стандартов мячей. Последние три гола мы и пропустили таким образом. Этого поражения можно было избежать, однако нам придётся это принять. Это непросто, но такова реальность. Если бы мы сыграли всухую, то довели бы матч до победы. Не припомню, чтобы наш соперник создавал опасные моменты непосредственно с игры, но всё решили стандарты. Именно благодаря этому они и победили, что делает нашу ситуацию по-настоящему досадной.

Но мы по-прежнему на неплохих позициях [в лиге]. Нужно сохранять позитивный настрой, действовать как команда и готовиться к следующей игре в среду [с «Бёрнли» в АПЛ]. Игроки отдают все силы, сегодня в компенсированное время было видно, что футболисты устали, силы были на исходе.

Болельщики нам оказали невероятную поддержку, за несколько матчей мы смогли улучшить своё положение, но сегодня не получилось. Обещаю, что мы приложим все силы ради победы в следующем матче», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.