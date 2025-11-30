Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над костромским «Спартаком»

Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над костромским «Спартаком»
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Лиги Pari над костромским «Спартаком» со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Юшин – 53'    
Удаления: Супранович – 90+6' / нет

«Это был важный матч для нас. Конечно, мы все довольны победой. Сегодня мы обыграли «Спартак», в первую очередь, за счёт того, что не позволили им реализовать стандарты, которые они выполняют очень хорошо. Также наша команда не проиграла в единоборствах — сыграли так же агрессивно, как и соперник, и выиграли многие стыки. Внизу мы были посильнее и забили гол в эпизоде, который хорошо разыграли. Игра получилась сложной. В первую очередь хочу поблагодарить игроков: сегодня они отработали на пять из пяти. Качество игры — всегда самый главный вопрос. Мы всегда должны его повышать. Сейчас не могу сказать насколько. Хотелось бы как можно лучше! Хотелось бы забивать больше одного мяча, лучше контролировать мяч. И у нас, и у игроков есть такое желание. Пока так, будем работать.

Давайте попробуем проанализировать первый тайм, особенно первые минуты. Кострома с первых минут играла агрессивно: сразу пошла в борьбу, в атаку, стандартные положения. Нам нужно было отвечать тем же, чтобы не дать им забить. Возможно, игроки были на этом слишком сконцентрированы, из-за чего первые 15–20 минут у нас мало получалось в атаке. Но к концу первого тайма мы «разбежались». Почувствовали ритм, соперника и как он играет, где у соперника сильные стороны, где слабые. Поэтому состав оставили прежним и не делали замен — чувствовали, что по ходу игры функционально команда готова и мы держим ту игру, которую предложил «Спартак». А дальше уже по счёту делали замены», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

«Торпедо» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, у команды 21 набранное очко. Костромской «Спартак» занимает четвёртое место в Первой лиге с 34 очками после 21 проведённой встречи.

