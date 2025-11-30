«Арсенал» не смог победить «Челси» в 13-м туре АПЛ, играя в большинстве с 38-й минуты

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
На 38-й минуте полузащитник хозяев поля Мойсес Кайседо получил красную карточку за фол на Микеле Мерино. Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Трево Чалоба на 48-й минуте. Полузащитник гостей Микель Мерино ответил голом на 59-й минуте.
Команда Энцо Марески набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. Подопечные Микеля Артеты заработали 30 очков и располагаются на первой строчке.
В следующем туре «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед» (3 декабря), а «Арсенал» — с «Брентфордом» (3 декабря).
- 30 ноября 2025
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
21:01
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:41
-
20:35
-
20:34
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:09
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:45