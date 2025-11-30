Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» не смог победить «Челси» в 13-м туре АПЛ, играя в большинстве с 38-й минуты

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Челси» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 38-й минуте полузащитник хозяев поля Мойсес Кайседо получил красную карточку за фол на Микеле Мерино. Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Трево Чалоба на 48-й минуте. Полузащитник гостей Микель Мерино ответил голом на 59-й минуте.

Команда Энцо Марески набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. Подопечные Микеля Артеты заработали 30 очков и располагаются на первой строчке.

В следующем туре «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед» (3 декабря), а «Арсенал» — с «Брентфордом» (3 декабря).