Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Футбол

Кононов — о трансферах «Торпедо»: усиление будет, в любом случае

Кононов — о трансферах «Торпедо»: усиление будет, в любом случае
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался по поводу предстоящей зимней трансферной кампании.

«Усиление будет, в любом случае. А по «рынкам» — это уже другой вопрос. Нам нужно укреплять все позиции и российскими игроками, и иностранцами. Мы работаем на эту тему», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

«Торпедо» поднялось на 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari и покинуло зону вылета после победы в матче с костромским «Спартаком» (1:0). Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел», заработав 48 очков за аналогичное количество игр.

