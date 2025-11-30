«Лорьян» обыграл «Ниццу» в 14-м туре Лиги 1

Завершён матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Ницца». Встреча состоялась на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян). В качестве главного арбитра матча выступил Ромен Лиссорг. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали хозяева поля.

На 12-й минуте полузащитник «Лорьяна» Артур Эбонг забил гол в свои ворота. На 31-й минуте хавбек Лоран Абергель сравнял счёт. В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, нападающий Самбу Сумано вывел хозяев поля вперёд. Во втором тайме, на 53-й минуте, Сумано оформил дубль.

После этой игры «Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» с 14 очками располагается на 15-й строчке.