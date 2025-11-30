Скидки
Главная Футбол Новости

Лорьян — Ницца, результат матча 30 ноября 2025, счет 3:1, 14-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лорьян» обыграл «Ниццу» в 14-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершён матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Ницца». Встреча состоялась на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян). В качестве главного арбитра матча выступил Ромен Лиссорг. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Эбонг – 12'     1:1 Абергель – 31'     2:1 Сумано – 45+2'     3:1 Сумано – 53'    

На 12-й минуте полузащитник «Лорьяна» Артур Эбонг забил гол в свои ворота. На 31-й минуте хавбек Лоран Абергель сравнял счёт. В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, нападающий Самбу Сумано вывел хозяев поля вперёд. Во втором тайме, на 53-й минуте, Сумано оформил дубль.

После этой игры «Ницца» с 17 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лорьян» с 14 очками располагается на 15-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
