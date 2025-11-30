Александер Исак прокомментировал свой первый мяч в составе «Ливерпуля» в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак высказался о своём первом голе за команду в чемпионате Англии, забитом в матче 13-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).

«Я понимаю, что это давно должно было произойти, и я старался вернуть свою лучшую форму. Я всё ещё на пути к этому, но рад, что забил. Потрясающее чувство сегодня — это то, что мы выиграли матч. Лучший способ поднять настроение в коллективе. Но, конечно, я нападающий, поэтому голы всегда помогают мне. Мы должны правильно использовать эту победу и оставаться спокойными. Нужно сохранять концентрацию и продолжать усердно работать, чтобы удержать этот настрой», — приводит слова Исака Sky Sports.

Футболист перешёл в «Ливерпуль» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Исак провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах.