Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александер Исак прокомментировал свой первый мяч в составе «Ливерпуля» в АПЛ

Александер Исак прокомментировал свой первый мяч в составе «Ливерпуля» в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак высказался о своём первом голе за команду в чемпионате Англии, забитом в матче 13-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 60'     0:2 Гакпо – 90+2'    
Удаления: Пакета – 84' / нет

«Я понимаю, что это давно должно было произойти, и я старался вернуть свою лучшую форму. Я всё ещё на пути к этому, но рад, что забил. Потрясающее чувство сегодня — это то, что мы выиграли матч. Лучший способ поднять настроение в коллективе. Но, конечно, я нападающий, поэтому голы всегда помогают мне. Мы должны правильно использовать эту победу и оставаться спокойными. Нужно сохранять концентрацию и продолжать усердно работать, чтобы удержать этот настрой», — приводит слова Исака Sky Sports.

Футболист перешёл в «Ливерпуль» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Исак провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах.

Материалы по теме
Александер Исак установил антирекорд «Ливерпуля» времён АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android