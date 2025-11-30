«Рубин» не забил в четырёх гостевых матчах РПЛ подряд впервые в истории
Поделиться
Казанский «Рубин» не смог забить в четырёх выездных матчах чемпионата России впервые в истории. Команда провела 330 гостевых матчей в чемпионатах России. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'
«Рубин» не смог забить в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). До этого казанцы не забили в выездных матчах с «Локомотивом» (0:1), «Краснодаром» (0:1) и «Пари НН» (0:0).
После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар» (37).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:53
-
21:53
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
21:01
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:41
-
20:35
-
20:34
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:09
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:45