19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Рубин» не забил в четырёх гостевых матчах РПЛ подряд впервые в истории

«Рубин» не забил в четырёх гостевых матчах РПЛ подряд впервые в истории
Комментарии

Казанский «Рубин» не смог забить в четырёх выездных матчах чемпионата России впервые в истории. Команда провела 330 гостевых матчей в чемпионатах России. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Рубин» не смог забить в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). До этого казанцы не забили в выездных матчах с «Локомотивом» (0:1), «Краснодаром» (0:1) и «Пари НН» (0:0).

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар» (37).

