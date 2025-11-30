«Рубин» не забил в четырёх гостевых матчах РПЛ подряд впервые в истории

Казанский «Рубин» не смог забить в четырёх выездных матчах чемпионата России впервые в истории. Команда провела 330 гостевых матчей в чемпионатах России. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

«Рубин» не смог забить в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). До этого казанцы не забили в выездных матчах с «Локомотивом» (0:1), «Краснодаром» (0:1) и «Пари НН» (0:0).

После этой игры «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар» (37).