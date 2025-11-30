Скидки
Дмитрий Сычёв рассказал, что покинул пост президента «Иртыша»

Дмитрий Сычёв рассказал, что покинул пост президента «Иртыша»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, что покинул пост президента «Иртыша».

«Да, моя история на посту президента «Иртыша» закончилась. Прежде всего хотел бы поблагодарить губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата для Омска — выхода команды в «Золотой» дивизион. Это действительно важное событие. Надеюсь, что дальше будет только лучше.

Было потрачено очень много сил, нервов, здоровья. Надо чуть-чуть выдохнуть и, как говорит молодёжь, новые вызовы», — сказал Сычёв в эфире «Матч ТВ».

Сычёв занимал должность президента клуба с января 2024 года. «Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А.

