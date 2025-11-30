«Классный матч! Украшение тура!» Комментатор Елагин — об игре «Челси» и «Арсенала»

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 13-го тура АПЛ, в котором «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1).

«Очень поучительный матч – прежде всего для «Арсенала», который считается главным претендентом на чемпионский титул АПЛ в нынешнем сезоне. Даже в такой команде, как «Арсенал», обладающей великолепным стартовым составом, глубокой скамейкой запасных, потеря двух-трёх футболистов приводит к большим проблемам в организации игры.

Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба в центре обороны – это не только непроходимый дуэт у своих ворот, это ещё и колоссальная угроза соперникам при розыгрыше стандартов. И потом, не забывайте о той уверенности, которую придают своим партнёрам эти парни. Ну а без миниатюрного Троссарда «канониры» сильно потеряли в завершающей стадии атаки. Бельгиец был той самой смертоносной иглой, которая больно жалила, словно маленькая гюрза.

«Челси» – просто браво! Как же здорово поставлена игра у «синих»! Мареска со своим штабом большие молодцы. Великолепные фланги, мощная середина. Даже после удаления своего главного опорника «Челси» продолжал действовать как ни в чём не бывало. Быстро перестроились, но без тотального «автобуса» у своих ворот – с разящими контратаками!

И – браво, Санчес! Вратарь «Челси» сыграл на все 10 баллов. Смело! В ноги! Блеск! Дьёкереш, по-моему, сам обалдел от такой отваги кипера. Под стать Санчесу был и Райя. Во многом благодаря ему «канониры» не проиграли.

Я говорил ранее, что «Челси» готов к решению больших задач. Этот матч – подтверждение моих слов.

У «Арсенала» был не лучший день. Да, такое бывает, когда и явным фаворитам, лидерам не всегда удобно идти по дистанции. Теперь «канониры» убедились, что в АПЛ есть ещё один суперсоперник, помимо «Ман Сити».

Классный матч! Украшение тура!» — написал Елагин в телеграм-канале.